Zo ziet Rihanna er nu niet meer uit

Rihanna vorige week in Parijs, voor ze de dreadlocks liet zetten. © photo news.

'Tijd voor nieuw kapsel', moet Rihanna tijdens de modeweek in Parijs gedacht hebben. De zangeres poseerde gisteren met een nieuwe look op Instagram: ze heeft nu dreadlocks tot aan haar achterwerk.

© photo news.

Op zich is het nieuwe kapsel van Rihanna geen wereldschokkend nieuws, de zangeres wisselt van look aan de frequentie waarop de gemiddelde mens zijn ondergoed ververst. Maar dreads zijn momenteel een veelbesproken onderwerp in de VS sinds de Amerikaanse designer Marc Jacobs het op de modeweek in New York introduceerde. Dit deed hij naar aanleiding van een nieuwe wet in Amerika: werkgevers mogen vanaf nu sollicitanten met dreadlocks weigeren voor een job. Zou Rihanna's nieuwe look een politiek statement zijn?