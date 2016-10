Karen Damen in tranen omdat ze zoontje niet de 'juiste' chips kan geven

Door: redactie

video In Nieuwe Buren, het programma waarin Karen Damen en James Cooke een maand leven met de hand op de knip, komt voor het eerst hun familie op bezoek.

"Antony en Sky komen langs en ook de zus en mama van James brengen een bezoek aan zijn tijdelijke huis in Hoboken", meldt VIJF. "Karen en James moeten een budgetvriendelijke maaltijd zien te klaar te maken voor hun bezoek, maar Karen is bezorgd of moeilijke eter Sky alles wel zal lusten. Karen wil Sky laten zien dat wat zij thuis hebben geen evidentie is, maar heeft moeite om in de supermarkt niet naar haar dagelijkse gewoontes terug te grijpen. Sky niet kunnen geven wat ze wil, grijpt haar naar de keel..."



"Voor Karen en James staat er deze week heel wat vrijwilligerswerk op de planning", klinkt het nog. "Ze gaan pannenkoeken bakken in dienstencentrum Moretusburg en leren er Wiske kennen. Wiske moet rondkomen met zeventig euro per week en neemt Karen en James even mee in haar leefwereld. Het duo maakt ook een fietstocht door het groen met senioren Jeanne en Basil. Wanneer ze stoppen om te rusten, komen er emotionele verhalen van vroeger naar boven."