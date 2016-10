Frans Bauer misselijk tijdens zingen op attractie in Efteling

Hélène Schenk

4/10/16 - 12u41

video Zanger Frans Bauer (42) is eerder deze week onpasselijk geworden tijdens het zingen van zijn single 'Een beetje verliefd', een van de veertien liedjes op zijn gloednieuwe album 'Geloof, hoop en liefde' dat vrijdag uitkomt.

De zanger werd geblinddoekt naar de Efteling gebracht door Marieke Elsinga, sidekick van Humberto Tan in het RTL-programma 'Late Night'. Toen de blinddoek werd afgenomen, zag hij tot zijn schrik dat hij voor het schommelschip in het attractiepark stond.



"Nee toch", riep de Brabantse artiest, die vervolgens toch dapper met Marieke het schip in ging. Al snel bleek zijn maag niet bestand tegen het schommelen. Naar zijn buik grijpend: "Ik word echt misselijk". Gevolgd door: "Stoppen dat ding."



"Ik was blij dat ik een regenjas aan had", aldus Marieke gisteravond terugblikkend in de uitzending van Late Night.