Marthe van K3 neemt het op voor haar lief

4/10/16

Afgelopen zaterdag organiseerde mannenzender CAZ een galabokswedstrijd. Een van de deelnemers in de ring was Viktor, de zoon van Gert Verhulst. Hij nam het op tegen VTM-sportanker Maarten Breckx, maar verloor nipt de match. Gelukkig was K3-zangeres Marthe in de buurt om hem te troosten.

"Uiteraard vind ik het spijtig dat Viktor niet gewonnen heeft, maar ik ben vooral blij dat hij heelhuids uit de ring is gestapt", zegt Marthe. "Als hij een bloedneus of blauw oog had opgelopen, dan had ik hem met alle plezier verzorgd!"



Agressief in de ring

De wedstrijd bleek iets agressiever dan verwacht, dus zat Marthe met een bang hartje in de zaal. "Op voorhand dacht ik nog dat ze lief voor elkaar zouden zijn, maar Viktor en Maarten hebben allebei serieuze klappen uitgedeeld en geïncasseerd. Ze zijn allebei heel temperamentvol, maar in het dagelijkse leven is Viktor absoluut niet agressief, hoor. Hij is heel lief, zacht en gevoelig. Veel mensen kunnen dat moeilijk geloven, omdat ze vinden dat hij altijd boos of nors kijkt, maar dat is gewoon zijn gelaatsuitdrukking. Ik ken niemand die liever is dan hij."