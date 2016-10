Bontinck toch weer samen met Elke: "Hij belooft dat hij me niet meer zal slaan"

Door: redactie

4/10/16 - 08u28 Bron: Dag Allemaal

© Lefelon.

Van een soap gesproken: ze beschuldigden elkaar de laatste weken nog in alle media van mishandeling, maar Dimitri Bontinck en zijn Elke zijn dan toch weer samen. "Maar hij zal me nooit meer slaan, belooft hij", klinkt het in Dag Allemaal.

"Ze is een monster", aldus Dimitri enkele weken geleden. "Hij sloeg me zo hard dat het bloed uit mijn oog gutste", pareerde Elke. Ze beschuldigden elkaar van mishandeling en verslaving aan medicijnen, en de liefde leek voorgoed voorbij. Tot deze week, want in Dag Allemaal maken ze duidelijk dat ze weer samen zijn.



De 'pauze' heeft hen deugd gedaan, aldus Elke. Dat ze elkaar in het openbaar uitmaakten, deert haar niets. "Dimitri en ik hebben al onze negatieve gevoelens kunnen ventileren. En dat helpt dus echt. Dimitri en ik zijn allebei vurige persoonlijkheden. Als we overstuur zijn, zeggen en doen we soms dingen die niet door de beugel kunnen."



Strubbelingen

Er was geen woord van gelogen, benadrukt ze wel. " Dat was de waarheid, ieder detail is echt gebeurd. En toch kwamen de tranen, omdat ik Dimitri miste. Ik besefte dat, ondanks de strubbelingen die we hebben gehad, ik nog zielsveel van hem hou. Het leven is zo kort. Ik vond dat ik Dimitri moest contacteren, om hem te zeggen dat ik hem nog graag zie." En de liefde was wederzijds. " Hij vertelde me dat ik ook nog in zijn hart woon. Waarop ik hem heb uitgenodigd om langs te komen. Zodra ik in z'n ogen keek, wist ik heel zeker: wij horen echt bij elkaar."



Dat er opnieuw klappen zullen volgen, gelooft ze niet. "Ik ben er zeker van dat we die fase voorbij zijn. Dimitri zal me nooit meer slaan. Hij heeft het beloofd. We hebben afgesproken: als er onenigheid ontstaat, gaat één van ons tweeën naar buiten om een pakje sigaretten te halen of zo. Lief voor elkaar, dát willen we nu zijn. Ik ben een positief persoon. Dimitri heeft zo iemand nodig."