Jeroen Meus ging door zware periode: "Ik wist zelfs niet waar de melk stond thuis"

Verscheidene tv-programma's, een eigen restaurant, ettelijke kookboeken, actes de présence... Jeroen Meus deed het jarenlang allemaal. Tot hij een doef kreeg en kraakte. "Ik was zo weinig thuis dat ik zelfs de melk niet wist staan", klinkt het in Dag Allemaal. En goed voor zijn relatie was dat allerminst.

Jeroen Meus is al meer dan tien jaar samen met zijn Stéphanie. Ze heeft heel zijn tv-carrière van in het begin meegemaakt, en is zijn rots in de branding. "Maar smoorverliefd zijn we nooit geweest", aldus Meus. "We zijn naar elkaar toegegroeid, op een heel fijne, zachte manier. Ik geloof heel sterk in een traject als de onze."



Toch heeft het koppel moeilijke momenten gekend. "Daar ontsnapt niemand aan. Ze heeft ook mij zien veranderen. Zeker in de beginjaren was ik heel ambitieus. Té zelfs. En in mijn ogen was Steph dat wat te weinig. Ze had andere verwachtingen dan ik." En die ambitie zorgde in 2013 voor een donkere periode. "Toen heb ik een serieuze doef gekregen. Geen echte burn-out maar 't kwam toch aardig in de buurt. Ik voelde me al maanden moe, kreeg mezelf precies niet meer opgeladen. Alsof ik geen energie meer had. Maar ja, ik combineerde zo veel projecten, was zo weinig thuis dat ik bij wijze van spreken de melk niet wist staan. En ik was toen ook net vader geworden, en Georges ws in het begin géén gemakkelijke baby."



Toch heeft Georges hem veranderd. "Het besef dat ik mijn zoon amper zag, terwijl ik z'n band met Steph zag groeien en openbloeien. Dat ik daar minder deel van uitmaakte, omdat ik er simpelweg niet was. Dat was het keerpunt. Sinds Georges er is, ben ik gekalmeerd. Ik besef dat als ik iets nieuws aanpak, dat altijd ten koste van m'n tijd met hem zal zijn."



Meus wil van alles blijven genieten, en daarom ijvert hij in zijn nieuwe kookboek voor eten met gezond verstand. Hij eet dus niet à la Pascale Naessens. "Wat Pascale doet, vind ik fantastisch. Zij helpt mensen zorg dragen voor hun lichaam, en ik ga een heel eind mee in haar visie. Maar niet elke dag. Wat míj stoort bij sommige gezondheidshypes is dat ze je het gevoel geven dat je ziek bent, dat je dit en dat moet laten. Sommigen willen zelfs boter uit de keuken bannen. Dan haalt Peter Goossens geen drie sterren meer, hoor."