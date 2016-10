Beroofde Kim Kardashian terug thuis met presidentieel aandoend securityniveau

Door: redactie

3/10/16 - 18u14 Bron: ANP

Kim Kardashian is weer veilig thuis. De realityster arriveerde maandagochtend (plaatselijke tijd) in haar appartement in New York in het bijzijn van haar man Kanye West, haar moeder Kris Jenner en diens vriend Corey Gamble, zo blijkt uit een video die TMZ online heeft gezet. Op het filmpje is ook te zien dat Kim haar persoonlijke beveiliging behoorlijk heeft opgeschroefd.

© epa. © epa.

Kim Kardashian arriveerde in een karavaan van zo'n tien auto's met vijftien tot twintig bodyguards die iedereen in de buurt in de gaten hielden. Volgens TMZ zou een gemiddeld staatshoofd er jaloers op zijn. Het leek dan ook alsof de Amerikaanse president in aantocht was in plaats van Kim en Kanye.



Geen van de hoofdpersonen wilde iets zeggen over wat er zondagnacht is gebeurd in Parijs, waar Kim werd beroofd. Vijf overvallers die verkleed waren als politieagenten duwden haar in het luxueuze appartementenblok waar ze tijdelijk verbleef een pistool in haar gezicht en sloten haar op in de badkamer. In totaal zouden ze juwelen ter waarde van maar liefst 10 miljoen dollar buit hebben gemaakt. Het pand staat in het centrum van de Franse hoofdstad, vlakbij de beroemde l'Église de la Madeleine. De bewaker werd met handen en voeten gebonden in het trappenhuis aangetroffen.



Kim kwam er ongeschonden van af en stapte na het incident direct in een privévliegtuig naar huis. Kardashian is volgens haar publiciteitsagent "verschrikkelijk geschrokken maar fysiek ongedeerd''. Volgens E! News, dat het realityprogramma 'Keeping Up With the Kardashians' uitzendt, heeft ze doodsangsten uitgestaan en gesmeekt haar in leven te laten omdat ze thuis twee kleine kinderen had. Haar man Kanye West brak een optreden in New York meteen af toen het nieuws bekend werd. "Sorry. Sorry, ik moet stoppen. Noodgeval in de familie", klonk het.