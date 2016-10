Door: redactie

3/10/16 - 15u07 Bron: ANP

Topmodel regelde de scheiding buiten de rechtbank © afp.

Kate Moss is officieel gescheiden van Jamie Hince. De scheiding is eerder dit jaar geregeld, vertelden ingewijden aan de Daily Mirror. Kate en Jamie gingen bijna achttien maanden geleden uit elkaar.

Kate Moss en Jamie Hince in betere tijden. © Photo News.

"Ze hebben een tijdje geleden overeenstemming bereikt", zo klapt een bron uit de school over de scheiding. "Geen van beiden wilde er een spektakel van maken. Ze hebben de scheiding weten te regelen zonder een publieke juridische strijd."



Kate, die voor haar huwelijk met Jamie al rijker was dan de rocker, zou het merendeel van haar fortuin hebben mogen houden. Jamie heeft wel enkele waardevolle voorwerpen gekregen die hij en het model tijdens hun huwelijk kochten, waaronder een paar schilderijen.



Kate en Jamie, gitarist van The Kills, waren sinds 2007 samen en trouwden in de zomer van 2011. Vorig jaar zomer werd duidelijk dat het huwelijk op de klippen was gelopen. De twee zouden al langer problemen hebben, onder meer omdat Kate jaloers was op de vele vriendschappen met andere vrouwen van Jamie.