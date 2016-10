Belg Tim Mielants regisseert eerste aflevering nieuwe superheldenreeks 'Legion'

Door: redactie

3/10/16 - 12u16 Bron: Belga

De opnames van het eerste seizoen van 'Legion' zijn van start gegaan, een spin-off reeks van X-men. Voor de eerste aflevering werd de Belgische regisseur Tim Mielants ingeschakeld. De reeks wordt gemaakt in opdracht van het Amerikaanse netwerk FX, zo laat het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) weten.

Tim Mielants (links) tijdens de opnames van Cordon. © Medialaan.

'Legion' vertelt het verhaal van David Haller, een jongeman die worstelt met schizofrenie en regelmatig in psychiatrische instellingen verblijft. Daar verneemt hij van een medepatiënt dat zijn ingebeelde stemmen en visioenen weleens echt zouden kunnen zijn.



Mutanten

De reeks speelt zich af in het pre-X-Men tijdperk. De wereld is zich nog niet bewust van de mutanten in haar midden. Haller, zelf ook een mutant, is de zoon van Professor X, de oprichter en leider van de X-Men.



Het eerste seizoen van 'Legion', geschreven door Noah Hawley (Fargo, Bones, etc.), telt acht afleveringen. Regisseur Tim Mielants mag de eerste daarvan voor zijn rekening nemen. "Het is een enorme uitdaging", laat de regisseur weten vanop de set in het Canadese Vancouver.



The Tunnel

Mielants blikte eerder al twee afleveringen in van 'The Tunnel: Sabotage' en regisseerde hij ook het volledige derde seizoen van de BBC-topreeks 'Peaky Blinders'. In eigen land maakte hij vooral naam met het regisseren van verschillende afleveringen van 'Code 37' en 'Professor T.' en het eerste seizoen van 'Cordon'.



Dan Stevens (Downton Abbey) vertolkt in 'Legion' de rol van David Haller. Hij wordt op de set onder meer vergezeld door Aubrey Plaza, Jean Smart, Rachel Keller, Amber Midthunder, Bill Irwin, Jeremie Harris en Katie Aselton. De release op het Amerikaanse netwerk FX wordt ergens in 2017 verwacht.