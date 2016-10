Regi is de trotse papa van Renée en maakt dat met de schattigste foto bekend

© Instagram.

"3 vrouwen op mijn dak, olé!" Zo kondigde Regi Penxten vanochtend enthousiast op Instagram zijn gezinsuitbreiding aan. Zijn vrouw Elke Vanelderen is bevallen van een dochtertje: Renée.

Ellie Martha is het grote zusje van de kleine Renée.



In april kondigde Elke haar zwangerschap aan. "De hunker naar een tweede kindje is gegroeid met het ouder worden van Ellie Martha. Ik werd weemoedig als ik andere baby's zag, kreeg tranen in de ogen. Wilde ze vastpakken, knuffelen, eraan ruiken. Ik voelde mijn biologische klok tikken. Regi zag dat ik het meende, maar hij was tevreden met één kindje. Maar gaandeweg is hij erin meegegaan. Ik heb hem zéker niet verplicht, en nu is hij zo fier als een gieter."



Misselijke start

Tijdens de eerste maanden van de zwangerschap was Elke erg misselijk, van 's ochtends tot 's avonds. "Bij Ellie Martha was ik moe, maar geholpen met een middagdutje. Nu lig ik als een patattenzak in de zetel." Elke weet ook perfect waar het nieuwe kindje verwekt werd. "Ik had een app die mijn eisprong berekende. En in Zuid-Afrika is het gelukt."