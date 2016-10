Hevig baasje: zo hard schopt de baby van Lesley-Ann Poppe al in de buik

Lesley-Ann Poppe kan beginnen aftellen naar de geboorte van haar baby. Op acht maanden zwangerschap zijn zowel mama en baby erg ongeduldig, dat bewijst een filmpje op Instagram. Het jongetje schopt en stampt als de blondine hem "wakker" duwt met haar vingers.

Op 8 maanden beschikt Lesley-Ann al over een ferme buik.



De mama in spe was nog maar net samen met Kevin toen ze haar zwangerschap in april aankondigde. "Ik voel me super! Ik heb veel energie, ben helemaal niet misselijk en heb voorlopig geen last van mijn hormonen", vertelde Lesley-Ann toen aan Story. "Helemaal anders dan tijdens mijn eerste zwangerschap, toen was ik vreselijk misselijk. Ik deed nu vijf zwangerschapstests omdat ik me niet zwanger voelde, ik geloofde het niet." Een echte schok was het echter niet. "Kevin en ik waren het redelijk snel eens dat we graag een kind wilden. Ik was met de pil gestopt, we wisten dus dat ik zwanger kon worden, maar ik had niet verwacht dat het zo snel prijs zou zijn. Ik dacht pas na een halfjaar zwanger te zijn, maar blijkbaar zijn we erg vruchtbaar."







Lesley-Ann heeft al een zoontje uit een vorige relatie.