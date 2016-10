DiCaprio en Barack Obama praten over het klimaat

Door: redactie

De Amerikaanse acteur Leonardo DiCaprio wordt vandaag in het Witte Huis verwacht om met president Barack Obama de klimaatopwarming te bespreken, alvorens zijn nieuwe documentaire over de verwoestende gevolgen van de klimaatopwarming vertoond wordt.

De acteur zal deelnemen aan een discussie met wetenschapster Katharine Hayhoe en de Amerikaanse president, die van de strijd tegen de opwarming van de aarde een prioriteit maakte tijdens zijn twee ambtstermijnen.



De ontmoeting vindt plaats tijdens het festival dat doorgaat op de grasvelden van Witte Huis en geïnspireerd is op "South by Southwest", een jaarlijks event in het Texaanse Austin waarbij nieuwe technologieën, films en muziek centraal staan.



Barack en de paus

Bijna tien jaar na zijn eerste klimaatdocumentaire "The 11th Hour", komt DiCaprio met "Before The Flood", waarin zowel Barack Obama als paus Franciscus eventjes te zien zijn.



"Wees moedig, wees dapper!", zo zei Leonardo DiCaprio in december 2015 op de klimaatconferentie in Parijs. "We zijn in staat om de grootste uitdagingen op te lossen wanneer we de wil vinden om samen te werken."



In maart nam Barack Obama als eerste Amerikaanse president deel aan South by Southwest. Wat later kondigde hij aan dat het Witte Huis met "South By South Lawn" iets soortgelijks zou organiseren, om de creativiteit en de innovatie te vieren.