Kim K. onder schot gehouden in Parijs

3/10/16 - 06u13 Bron: ANP

© afp.

Kanye West heeft gisterenavond (lokale tijd) een optreden in New York plots afgebroken wegens familiale omstandigheden. Later werd via CNN bekend dat zijn vrouw Kim Kardashian in Parijs onder schot was gehouden door onbekende mannen. Ze is ongedeerd, aldus haar woordvoerder.