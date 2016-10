Kim K. onder schot gehouden in Parijs, miljoenen aan juwelen gestolen

Bewerkt door: Redactie

3/10/16 - 06u13 Bron: ANP

© afp.

Kim Kardashian werd vannacht in Parijs onder schot was gehouden door gewapende overvallers. Ze is ongedeerd, aldus haar woordvoerder, maar volgens de politie werden wel juwelen gestolen ter waarde van miljoenen dollars.

Due to an emergency, Kanye West had to end his performance early. Please get home safely. — The Meadows NYC (@themeadowsnyc)

Kim is momenteel samen met haar zussen Kourtney en Kendall en moeder Kris in Parijs voor Paris Fashion Week. Ze werd volgens CNN onder schot gehouden in haar hotelkamer door twee gemaskerde mannen in politieuniform. Ze is 'erg ontdaan' maar ongedeerd, aldus woordvoerder Ina Treciokas. Enkele uren eerder had ze er nog de modeshow van Givenchy bijgewoond, waaraan haar zus Kendall als model aan meewerkte.



Het voorval vond plaats tussen 3 en 4 uur vannacht. Wat er precies gebeurde, en wie de situatie weer gladstreek, is nog onduidelijk. Ook is niet bekend in welk hotel Kim precies verbleef. Reuters meldde op gezag van de politie wel dat het om vijf gewapende mannen ging die haar overvielen. Ze roofden de hotelkamer leeg. Niemand raakte gewond, maar er werden wel juwelen gestolen ter waarde van 'verschillende miljoenen dollars'.



"I have to cut the show"

Kanye speelde al een uur op het Meadows Festival in Queens toen het nieuws hem bereikte, en stopte midden in een nummer. Een bezoeker van het concert meldt op Twitter dat de assistente van de muzikant hem op het podium iets influisterde. Eerst wilde Kanye niet weg, maar even later pakte hij de microfoon om zich tegenover het publiek te verontschuldigen, voordat hij het podium verliet.