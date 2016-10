Lindsay Lohan verliest bijna haar vinger

Door: redactie

2/10/16 - 21u26 Bron: ANP/BuzzE

Lindsay Lohan lost half of a finger | https://t.co/faHhFFbudv pic.twitter.com/1smBNNWNip

Lindsay Lohan heeft bijna een halve vinger verloren bij een ongeluk op een boot. De actrice is inmiddels geopereerd.

Lohan (30) plaatste een foto op Snapchat van haar hand met een wijsvinger flink in het verband. "Ik verloor bijna mijn vinger door een anker. Eigenlijk verloor ik mijn halve vinger, gelukkig vonden we het stukje weer...ben net geopereerd...het doet zo'n pijn", schrijft ze erbij.



Het bloederige voorval vond dit weekend plaats toen de Mean Girls-actrice bij een boottochtje probeerde het anker op te halen.