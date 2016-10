Robbie Williams legt heet avontuur met 'poetsvrouw' bloot bij Graham Norton

Mark den Blanken

video Zanger Robbie Williams heeft zijn fans gechoqueerd met openbaringen over zijn liefdesverleden met aanbidsters. Robbie was gisteravond te gast in The Graham Norton Show, toen de presentator hem vroeg naar het meest vreemde dat hij ooit heeft gekregen van een fan. "Herpes", antwoordde de 42-jarige popster meteen.

© EPA. Op de bank wordt er geschokt gereageerd op de bekendmaking van Williams. Justin Timberlake, die ook te gast is, staat zelfs even op en maakt de indruk weg te willen lopen. "Justin weet, je kan het niet twee keer krijgen", zegt Robbie lachend.



"Vroeger huurde ik een kasteel waarin we oefenden voor onze tournee", begint de entertainer aan een nieuw verhaal waardoor hij volgens eigen zeggen in de problemen kan komen. "Ik lag in een van de kamers te slapen en toen ik wakker werd stond een vrouw aan het voeteneinde van mijn bed te stoffen. Na een kort en vreemd gesprek vroeg ze: 'Heb je een ochtenderectie?' Ik keek onder de dekens en zei dat ik die inderdaad had. Dat was in de tijd dat ik nog ochtenderecties had".



"Vervolgens vroeg ze: zal ik die uit de wereld helpen?" Op de bank bij Graham Norton weten de gasten inmiddels niet meer waar ze het moeten zoeken. Justin, Anna Kendrick en Daniel Radcliffe luisteren met open mond afgewisseld met lachsalvo's. Robbie vervolgt: "Ik kan m'n ogen dicht doen en mijzelf inbeelden dat het iemand anders is. Dus ik zei: 'Ga je gang maar'".



Schoonmaakster

Daarmee was de spreekwoordelijke kous nog niet af. "Later sprak ik met de eigenares van het kasteel en vertelde haar dat ik een vreemde ontmoeting had gehad met de schoonmaakster. De eigenares zei daarop: we hebben helemaal geen schoonmaakster".



Jaren later kwam Robbie erachter wie de mysterieuze dame was. "Ik vertelde het verhaal een paar jaar later aan mijn band. Mijn gitarist sprong ineens op en zei: dat is Maureen, van het café! Ze vertelde al dat ze dat had gedaan maar niemand geloofde haar!"



Nieuw album

Robbie Williams was te gast in de Graham Norton Show om zijn nieuwe single 'Party Like A Russian' te promoten. Dit nummer is uitgebracht in aanloop naar zijn nieuwe album 'Heavy Entertainment Show', dat 4 november uitkomt.