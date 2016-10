Dit zijn de winnaars van 'Boxing Stars'

Door: redactie

1/10/16 - 21u16 Bron: VTM NIEUWS

video De zender 'Acht' moet vanaf vanavond plaats ruimen voor CAZ, de nieuwe mannenzender van MEDIALAAN. Het eerste programma op de zender is 'Boxing Stars', waarbij zes bekende Vlamingen het tegen elkaar opnemen in de boksring.

CAZ brengt elke dag film met filmklassiekers als The Godfather-trilogie, de Rambo-films en de Alien-franchise, cultfilms als From Dusk Till Dawn en Shawshank Redemption en recente toptitels over verschillende genres: van westerns als True Grit, over comedy met American Pie tot thrillers als A Most Wanted Man.



Special Forces

Exclusieve blik achter de schermen van de 'Special Forces Group' van het Belgische leger. Deze hypergetrainde militairen kunnen op elk moment ingezet worden voor elk type operatie. Ervaren ex-soldaten, actieve combateenheden en aspiranten getuigen over hun werk. Special Forces is een programma in opdracht van VTM NIEUWS.



Late Night Comedy: Live at the Apollo

In de late avond staat Live at the Apollo op het programma, waarbij heel wat bekende stand-upcomedians het beste van zichzelf geven op het podium van het Hammersmith Apollo-theater.



Veel series

Bij CAZ kan de kijker terecht voor heel wat bekende Amerikaanse reeksen als Game of Thrones, Black Sails, Sleepy Hollow, Dexter, Ray Donovan en Las Vegas.