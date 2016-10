Terminator ontsnapt aan boete in ruil voor selfie met agent in station van München

Door: redactie

1/10/16 - 16u47 Bron: Belga

In zijn films zou het hem niet overkomen, maar in het echte leven is Arnold Schwarzenegger ook maar een "gewone mens" en luistert hij naar de autoriteiten. Dus als de politie zegt dat hij niet met zijn fiets door het station mag rijden, dan stapt hij af.

"Gewone mens" is natuurlijk nog altijd relatief: Arnie reed vergezeld van een lijfwacht door het station van München toen een agent hem staande hield en hem er op wees dat het verboden is om te fietsen in het station, zo meldt de Duitse politie.



"Ordnung muss sein", zo vond ook Schwarzenegger, en hij stapte gedwee af. "Ik ben een beetje slecht ter been", zo verantwoordde hij zijn fietsescapade. Een boete zag de 69-jarige acteur minder zitten en hij sloot een deal met de agent: in ruil voor een selfie, mocht hij het station stilletjes verlaten. Of dat al dan niet te voet of op de fiets gebeurde, is niet gespecifieerd.