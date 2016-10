Zo ziet het leven van onze Hollywoodreporter Kristien eruit

Door: redactie

1/10/16 Bron: Glammertime

Denzel Washington, Leonardo Dicaprio, Blake Lively en Miley Cyrus. Onze Hollywoodreporter Kristien Morato heeft ze allemaal geïnterview, haar kinderdroom is intussen werkelijkheid geworden.

Dat een doorsnee dag in het leven van een filmjournalist behoorlijk hectisch kan zijn, zie je in dit filmpje. Het Vierprogramma Glammertime brengt in beeld hoe de Vlaamse - die nu in de VS woont - op één dag tijd van LA naar Toronto voor het filmfestival vliegt, daar snel een paar films bekijkt en oog in oog met Leonardo Dicaprio staat. Vermoeiend, maar oh zo leuk, zegt Kristien Morato zelf.