"Te mager", fans maken zich zorgen om Kim Kardashian

Kim Kardashian speelde in sneltempo haar zwangerschapskilo's kwijt a de geboorte van haar zoontje in december. Maar steeds meer fans vinden dat ze nu overdrijft met diëten. Ze maken zich zich zorgen over de gezondheid van mevrouw Kanye West.

Momenteel reist de mama van twee de wereld rond voor de modeweken. Eerder deze week showde ze haar strakke buik op de modeweek in Parijs. Op een sexy Instagramfoto viel er ter hoogte van haar taille geen grammetje vet te bespeuren, waardoor velen denken dat ze niet gezond meer bezig is.



In december vorig jaar beviel Kim Kardashian van zoontje Saint. Meteen na de geboorte zei de realityster dat ze vastbesloten was om 25 kg kwijt te spelen door gezonder te eten en veel te sporten. En daar is Kim Kardashian duidelijk in geslaagd. Nu smeken Twitteraars haar dat ze ermee moet stoppen, terwijl anderen dan weer vinden dat ze er geweldig uitziet.



De mama van North en Saint heeft niet zo lang geleden onthuld dat ze zich aan een strikt dieet van 1.800 calorieën per dag houdt. Dat lijkt op het eerste zicht niet ongezond weinig, maar Kim volgt daarnaast wel een intensief sportprogramma. Al jarenlang volgt ze fervent het Atkinsdieet. Ongezonde tussendoortjes zijn verboden, Kim overleeft tussen de maaltijden door op een halve appel, kaasblokjes of een stukje meloen.



Haar diëtiste Colette Heimowitz gaf toe dat ze Kim moest intomen na haar zwangerschap. "Snel afvallen is niet gezond voor een vrouw die borstvoeding geeft. Kim moet een goed evenwicht vinden om gezond af te vallen."