Deze jongen spijbelde om Bruce Spingsteen te zien. The Boss tekende een geweldig afwezigheidsbriefje

"Beste directeur Brown, verontschuldigt u alstublieft Michael Fenetry omdat hij te laat of zelfs niet op school is vandaag. Hij kwam naar de bibliotheek van Philadelphia om me te ontmoeten en een exemplaar van mijn boek te halen. Bedankt, Bruce Springsteen."

Michael Fenetry (10) uit de Amerikaanse staat Philadelphia beleefde deze week de dag van zijn leven. Ondanks school was hij donderdag met zijn papa Mike naar de bib van de stad getrokken om zijn idool te ontmoeten: Bruce Spingsteen. Die was daar om zijn autobiografie te promoten.



Procedure

Omdat hij zijn zoon niet in de problemen wilde brengen op zijn nieuwe school, vroeg Mike - een voormalig leraar en nu advocaat -wat de procedure was om een dag afwezig te zijn. Het antwoord was eenvoudig: "Laat Bruce een afwezigheidsbriefje tekenen."



Vriendelijk

Dus tikten vader en zoon een briefje uit en namen ze een pen mee naar de bib. Toen Michael voor zijn idool stond tijdens de 'meet en greet', duwde hij The Boss de pen in de handen en vroeg hij zijn briefje te tekenen. "Springsteen klaarde helemaal op", lacht papa Mike. "Hij was heel vriendelijk. 'Ik moet het eerst wel lezen, want zo ben ik in de problemen geraakt met mijn eerste contract', gniffelde hij. 'Ik hoop dat jij níét in de problemen komt.'"