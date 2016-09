Robbe De Hert: peetvader van de Vlaamse film, maar financieel helemaal aan de grond. "Ik ben moe, schat"

SABINE VERMEIREN

Op zijn palmares: kleppers als 'De Witte Van Sichem' en 'Zware Jongens'. Generaties groeiden op met z'n films, maar roem is vergankelijk, ondervindt Robbe De Hert. Alleen, in een onderkomen OCMW-flat, met benen en ogen die hem steeds harder in de steek laten, broedt hij op een project dat hij al twaalf jaar aan de straatstenen niet verkocht krijgt. "Ooit maakten ze me peter van Kinepolis. Laatst kwam ik er en - ik zweer het, schat - wisten ze niet eens meer wie ik was."

Mosseltoestand

Vorige week is Robbe 74 geworden. Geestelijk speelt die leeftijd hem geen parten. Maar fysiek is dat een ander paar mouwen. "Het ergst is die knie. De val, de kunstknie, de gebarsten prothese: dat sleept en sleept maar aan. Die stickers (morfinepleisters, nvdr.), ik kleef ze nu vijftien jaar. Ik kan niet meer zonder. Als ik er één vergeet te verversen, zak ik weg naar mosseltoestand."



Vergeten

Cinema lukt wél nog. Robbe gaat gemiddeld vijf keer per week. Dat doet hij in cinemacomplex Gaumont. Van UGC mag hij hier komen zo vaak hij wil, z'n leven lang, zonder ooit één cent te betalen. In Kinepolis, waarvan hij peter is, kreeg hij zo'n belofte ooit ook. "Maar daar is nooit iets van gekomen. Dat wéten ze daar niet eens meer. Als ik er aan de kassa kom, die jonge gasten kénnen mij niet eens. En om dat dan elke keer te moeten uitleggen? Ja zeg. Zo ben ik dan ook weer wel. Dat ik vertik om te zeggen wie ik ben."



Muizen

Z'n foute financiële en zakelijke beslissingen brachten Robbe De Hert récht van de rode loper in Cannes naar de armoede. "Het ergste vind ik nog de muizen", vertelt hij. "Maar het OCMW wil niks doen."



