Scheiding Brangelina: drugtest Brad was negatief

Angelina Jolie en Brad Pitt toen er nog geen vuiltje aan de lucht was in 2011. © photo news.

Terwijl Angelina Jolie met de kinderen op het strand in Malibu van wat rust geniet, doet Brad Pitt er alles aan om de geruchten over mishandeling en druggebruik uit de wereld te helpen. In de strijd over het voogdij over de kinderen heeft de acteur vrijwillig een test afgelegd en nu werd bekendgemaakt dat de resultaten negatief waren.

Hollywoodacteur Brad Pitt testte negatief op alcohol en drugs. © anp.

Brad Pitt zal moeten wennen aan dit soort tests. Want gisteren raakte bekend dat de twee een tijdelijke regeling voor het voogdij hebben uitgewerkt. Eén van de voorwaarden daari is dat Brad Pitt regelmatig alcohol- en drugtesten moet afleggen. Angelina vermoedt namelijk dat Brad Pitt te veel marihuana gebruikt en alcohol drinkt. In de regeling staat dat de zes kinderen voornamelijk bij Angelina zullen blijven en dat Brad bezoekrecht krijgt, als hij nuchter blijft tenminste. De negatieve drugtest is alvast goed nieuws voor hem.



Beide acteurs krijgen nu individuele psychologische begeleiding en het hele gezin gaat in therapie. Brads eerste bezoek aan de zes kinderen zal onder toezicht plaatsvinden, later zal een therapeut over toekomstige ontmoetingen beslissen.



De overeenkomst is geldig tot 20 oktober, de rechter zal dan beslissen hoe het verder moet. Bronnen dichtbij het koppel zeggen dat het een volledig vrijwillige overeenkomst is en dat dit niks zegt over de definitieve voogdijregeling. Diezelfde bronnen menen dat Brad Pitt alles zal doen wat van hem gevraagd wordt en dat de acteur de strijd over het voogdij van de kinderen zeer ernstig nemen.