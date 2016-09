Wuk? Ann Tuts kroop voor Bevergem echt naakt in bed met Zouzou

Door: redactie

30/09/16 - 13u15

Bevergem bloopers from De Wereldvrede on Vimeo.

video Ken je Bevergem, het kijkcijferkanon van vorig jaar van Canvas, nog? Voor wie een opfrissing kan gebruiken: de reeks waarin personages Bart Vanneste, Claude Deloye en Anja in het fictieve West-Vlaamse dorp woorden als 'wuk' en 'prente' wereldberoemd maakten? Vandaag, 1 jaar na de uitzending van de eerste aflevering, worden fans getrakteerd op nooit eerder geziene bloopers uit de reeks.

Vandaag is het exact 1 jaar geleden dat de eerste aflevering van 'Bevergem' op CANVAS verscheen. Ook al komt er zeker geen vervolg, de makers van de serie hebben nog een hilarische blooperfilmpje gemaakt om de verjaardag te vieren.



In de video leren we dat Luc Dufourmont, Gunther Lamoot en David Galle ongezien veel moeite hebben om Freddy De Vadder aan te spreken en Maaike Cafmeyer met haar wagen te openen. Het Algemeen Nederlands van Ilse De Koe en Piet de Praitere moest soms bijgespijkerd worden en Ann Tuts lag toch echt wel bloot onder die lakens samen met Zouzou Ben Chika? Tot slot werd Wim Willaert ook een keer op een hilarische manier onderbroken door een acteur op set.