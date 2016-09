Will Tura bedankt zijn fans met live-concert in AB

Door: redactie

30/09/16 - 12u29

video Will Tura heeft op een persconferentie bekendgemaakt dat hij op 23 september 2017 zijn enige najaarsconcert zal geven in de Ancienne Belgique. De keizer van het Vlaamse lied kreeg ook een gouden plaat voor zijn laatste album 'Klein Geluk'.

Het is al van 2011 geleden, toen met Turalura, dat Will Tura nog eens op de planken stond in de AB. Op 23 september 2017 zal de keizer van het Vlaamse lied er zijn enige najaarsconcert spelen. Het optreden wordt bovendien meteen opgenomen tot een live-album. "Er zal niet veel nieuws tussen zitten. Ik heb meer dan 600 liedjes gemaakt waaruit ik kan kiezen. Het wordt een echte Turalura-avond met een mooi ensemble van muzikanten", vertelt Will Tura.



Na een carrière van meer dan 50 jaar besloot Tura het sinds april 2015 wat rustiger aan te doen, maar echt stilzitten deed hij nooit. Ondertussen werkt hij samen met Studio 100 aan de muziek van een nieuwe oorlogsmusical en in januari 2016 bracht hij nog een nieuw album 'Klein Geluk' uit. Voor dat laatste album kreeg Tura vrijdag een gouden plaat uit handen van AB-Directeurt Dirk De Clippeleir.



"Het is erg fijn om nog een gouden plaat te krijgen. Dat betekent toch dat de aanhang er nog altijd is en de mensen nog altijd naar de winkel gaan om het album te kopen", aldus Tura.