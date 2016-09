Daisy Van Cauwenbergh vervolgd voor mensenhandel

Door: redactie

30/09/16 - 12u13 Bron: Belga

Daisy Van Cauwenbergh nam in 2012 deel aan het kookprogramma Masterchef op VTM. © Medialaan.

Wemmel Ex-Miss België Daisy Van Cauwenbergh en haar echtgenoot Johannes Fijen worden de komende weken tweemaal verwacht op de Brusselse correctionele rechtbank. In het ene dossier staan ze terecht voor valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken, fiscale valsheden, witwassen, frauduleuze faillissementen en kunstmatig krediet, in het andere voor mensenhandel en illegale tewerkstelling. Dat heeft persagentschap Belga vernomen bij diverse gerechtelijke bronnen.

Het eerste dossier is het resultaat van een klacht die de Bijzondere Belastingsinspectie (BBI) in december 2007 neerlegde bij het Brusselse parket, na een tip van enkele ex-werknemers van de vennootschappen van het koppel. Het ging om vier IT-bedrijfjes in Zaventem en de klacht maakte melding van belastingontduiking en benadeling van de schuldeisers, waaronder de RSZ.



Eind juni 2008 gingen de vier bedrijfjes failliet en Fijen zou toen tevergeefs geprobeerd hebben activa en personeel over te zetten naar een nieuwe vennootschap, om zo de openstaande RSZ-schulden en de ontdoken bedrijfsvoorheffing te ontwijken.



Op 5 augustus 2008 werden huiszoekingen uitgevoerd bij de vier bedrijfjes en bij het koppel thuis, en Daisy Van Cauwenbergh en Johannes Fijen brachten toen een nacht in de cel door. De volgende dag werden ze vrijgelaten maar de onderzoeksrechter stelde hen wel in verdenking.



Dat dossier wordt nu op 4 november ingeleid voor de 52ste kamer van de Brusselse correctionele rechtbank.



Enkel kost en inwoon

Diezelfde 52ste kamer moet zich eind januari ook buigen over het tweede dossier, waarin het arbeidsauditoraat Halle-Vilvoorde het koppel vervolgt voor mensenhandel en illegale tewerkstelling. Het echtpaar zou tussen 2005 en 2007 in zijn villa in Wemmel in het zwart illegale Filippijnen tewerk gesteld hebben, die bovendien enkel kost en inwoon kregen.



De advocaat van het koppel wou geen enkele commentaar kwijt.