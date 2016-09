'Astrid Bryan' is niet meer

Door: SCA

30/09/16 - 07u31

Astrid Bryan (33) meent het. Omdat ze van de familienaam van haar ex-man John af wil, gaat ze nu op sociale media door het leven als 'de enige echte Astrid'. Zo geeft op de Instagram-account van 'Astrid Bryan' niemand meer thuis. Samen met de mededeling dat de pagina niet meer in gebruik is, wordt er doorverwezen naar haar nieuwe account: @onenonlyastrid.

Ietwat pijnlijk wel, want haar échte nieuwe Instagram-profiel staat geregistreerd op @oneandonlyastrid. Ondanks het typfoutje heeft de brunette toch haar 146.000 volgers kunnen behouden. Op Snapchat duikt ze trouwens wel op als @onenonlyastrid.



Astrid is momenteel verwikkeld in een bittere strijd voor de rechtbank met haar ex 'den John'. Daar valt één dezer dagen een cruciale beslissing. De zakenman eist liefst 1,8 miljoen euro van haar omdat hij vindt dat zij tijdens hun huwelijk inkomsten heeft achtergehouden.