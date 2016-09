Zwangerschap Janet Jackson (50) verloopt voorspoedig

Door: redactie

Hoewel ze onlangs nog het advies kreeg het rustiger aan te gaan doen, verloopt de zwangerschap van Janet Jackson voorspoedig. Volgens een ingewijde kan de 50-jarige Amerikaanse zangeres niet wachten tot ze moeder wordt.

"Ze is dolblij met haar zwangerschap en alles gaat ontzettend goed", klapt een bekende van Janet uit de school tegenover People. "Ze voelt zich over alles heel goed."



Janet stelde dit voorjaar haar wereldtournee uit om een gezin te stichten met haar man Wissam Al Mana. In mei werd duidelijk dat de zus van wijlen Michael Jackson haar eerste kind verwacht. Janet liet zich vervolgens nauwelijks zien, maar werd deze week in Londen gespot met een flinke babybuik.