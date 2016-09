Destadsbader zoekt jonge 'Nielsjes' voor nieuwe clip

Door: redactie

Niels Destadsbader (28) is op zoek naar zijn 'jonge zelf' en heeft daarbij jouw hulp nodig. Droom je ervan om in een videoclip te spelen en lijk je op de nog jonge, ongerepte Niels op één van deze foto's? Stuur dan snel een kort filmpje waarin je jezelf voorstelt en goed zichtbaar bent naar speeltijdvideo@gmail.com.



Specifiek zoekt Niels voor zijn clip 'Speeltijd' twee jongens tussen 7 en 8 jaar oud en twee jongens tussen 13 en 15. Jonge 'Nielsjes' hebben daarvoor de tijd tot vrijdag 11 uur. Lijk je niet op Niels, geen probleem. De makers zoeken ook jongetjes in dezelfde leeftijdscategorie om de vriendjes van de zanger te vertolken.



Vergeet bij je kandidatuur ook je geboortedatum en conctactgegevens niet te vermelden. De winnaars worden vrijdag verwittigd. Zaterdag worden ze een hele dag op de set verwacht.