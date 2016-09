'The Hoff' komt naar Gent. Een handtekening? Da's dan 50 euro

SASKIA CASTELYNS

29/09/16 - 12u34

© Entertainment Pictures/Northfoto.

Kassa kassa voor David Hasselhoff (64) en Erika Eleniak (47). De twee 'Baywatch'-sterren komen eind oktober naar Gent voor de FACTS-beurs, en hopen daar nog hun laatste restje carrière te verzilveren. Allebei vragen ze - zonder schroom - 50 euro cash voor een handtekening of een foto.

"We proberen die prijs zoveel mogelijk te drukken, maar uiteindelijk is het de ster die beslist", zegt de organisatie.



