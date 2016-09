Kim Kardashian onderneemt actie tegen kontkusser

Door: redactie

29/09/16 - 11u59

© photo news.

Kim Kardashian (35) gaat een klacht indienen tegen de Oekraïense grappenmaker Vitalii Sediuk, die gisteren in Parijs een poging deed het achterwerk van de Amerikaanse realityster te kussen. Volgens Amerikaanse media heeft Kardashian contact opgenomen met de Franse autoriteiten.







Vitalii Sediuk © bruno.

Sediuk viel Kim twee jaar geleden ook al lastig bij de Fashion Week in Parijs, maar was toen veel hardhandiger. De realitydiva was net uit een auto gestapt toen Vitalii haar een duw gaf en mogelijk zelfs aan haar haren trok.



Deze maand kwam de Oekraïense grappenmaker nog in het nieuws omdat hij topmodel Gigi Hadid in Milaan tegen haar wil bij haar middel pakte en optilde. Het half-Nederlandse topmodel aarzelde geen moment en haalde flink uit met haar elleboog.



Aandacht

Ook actrice America Ferrera moest eraan geloven; in 2014 probeerde Vitalii op een rode loper onder haar jurk te kruipen. Die actie zou de entertainmentjournalist zijn baan bij een televisiestation hebben gekost.



Sindsdien probeerde hij als journalist of model aan de bak te komen, maar dat wilde niet lukken. Daarom doet hij waar hij goed in is: celebs verrassen. Naast Kim, Gigi en America belaagde hij onder meer Brad Pitt, Ciara en Will Smith.



"Ik houd van aandacht'', zei hij eerder over zijn drijfveren. "Ik houd van de showbizzwereld. Het is natuurlijk niet mijn bedoeling om iemand kwaad te doen. Het lijkt alsof ik een monster ben, maar ik ben een normale jongen. Nou ja, wat ik doe is niet normaal, maar ik heb geen slechte bedoelingen.''