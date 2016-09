Miley Cyrus: "Ik werd onderbetaald als Hannah Montana"

Door: redactie

De rebelse popzangeres Miley Cyrus (23) vindt dat ze veel te weinig salaris kreeg toen ze in de Disney Channel-serie Hannah Montana speelde. "Ik was waarschijnlijk de minst betaalde persoon op de set", zegt ze in een interview met Elle.

Miley dankt haar internationale doorbraak aan haar titelrol in Hannah Montana, die ze speelde tussen 2006 en 2011. Ze wilde in die tijd zo graag op televisie, dat ze geen problemen had met een laag salaris. "Ik wist niet beter. Ik dacht alleen maar: ja, ik kan op Disney Channel komen! Ik wil het doen!"



Miley verbond zelfs haar eigen naam aan cd's en een film over de tiener met een dubbelleven. Ook dat was achteraf gezien niet zo slim. "Mijn naam Miley werd gebruikt, maar ik had de rechten niet. Daar dachten we helemaal niet bij na. Ik dacht alleen: ja, natuurlijk mag je m'n naam gebruiken."



Uiteindelijk nam Mileys moeder advocaten en andere professionals in de arm en werd alles wel goed geregeld. "Ik ben blij dat mensen mij in bescherming namen toen ik jonger was. Zij hebben ervoor gezorgd dat ik nu de controle heb over mijn muziekcarrière."