Viespeuk betast Kim Kardashian op Champs-Élysées

Door: redactie

28/09/16 - 19u36 Bron: Eigen berichtgeving

© JDR.

Foto's Kim Kardashian is deze avond door een man betast op de Parijse Champs-Élysées. De echtgenote van Kanye West wandelde langs de bekende winkelstraat toen plots een man opdook die haar achterwerk probeerde te kussen.

De pervert werd meteen door haar bodyguards ontzet. Het incident gebeurde voor de ogen van vele paparazzi. Wat de man bezielde, is niet bekend. Een voorbijganger die toevallig getuige was van het incident, stuurde ons deze foto's. Kardashian is in de lichtstad voor de Modeweek in Parijs.