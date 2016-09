Johnny de Mol deelt eindelijk foto nieuwe vriendin Anouk

Tom Tates

28/09/16 - 17u52

De Nederlandse RTL-presentator Johnny de Mol (37) heeft al een paar maanden stevige verkering met zangeres Anouk van Schie die bij het grote publiek bekend werd als lid van het meidengroepje KUS. Maar een foto waarop de twee tortelduifjes samen staan was er nog niet. Tot nu! Johnny en zijn 34-jarige vriendin zetten vandaag allebei een eerste, superromantisch kiekje van hun tweeën op Instagram.

Het kiekje is vermoedelijk genomen op een strand. "Deze zomer was magisch'', schrijft de zoon van Talpabaas John de Mol en zijn ex-vrouw Willeke Alberti er voor de volledigheid bij. En dan ook nog de woorden 'gelukkig', 'happy' en een emoticon in de vorm van een hartje.



Anouk maakt verder geen woorden vuil aan het gezellige samenzijn. Bij de waarschijnlijk op Ibiza gemaakte foto die zij op sociale media parkeerde is alleen een veelzeggend hartje te zien. Johnny en Anouk hebben deze zomer veel tijd samen doorgebracht, maar hebben nog geen idee waar dat naartoe gaat. Daarmee zijn de twee, zo verklaarde De Mols manager een paar weken geleden, ook totaal niet bezig. Hun realtie zou serieus maar nog pril zijn.



Dochtertje

Johnny is zeker niet de eerste vriend van de blonde Anouk. Uit een eerdere relatie met Co Rowold heeft Anouk al een dochtertje van bijna drie jaar: Kiki (3). Tussen 2008 en 2010 had ze een verhouding met comedian Javier Guzman, voor wie ze in 2009 zijn Sinterklaasconference produceerde. Of Johnny haar dochtertje al heeft ontmoet is niet bekend. Wel heeft hij kennisgemaakt met het huisdier van Anouk: een Frans bulldogje. Twee weken geleden zette de presentator een foto op Instagram waarop het reutje te zien is.



De nog kinderloze presentator heeft inmiddels een imposant liefdesbalboekje dat uitpuilt van de al dan niet bekende beauty's. In maart dit jaar verbrak hij zijn relatie met brunette Shima Kaes. Reden daarvoor was dat De Mol nog niet klaar zou zijn voor een huwelijk met wat hij toch nog noemde zijn 'zielenmaatje'. Voor Shima had hij een (nooit bevestigde) relatie met de Nederlandse playmate Beau Hesling. En daarvoor weer had hij, in willekeurige volgorde, relaties met klinkende namen als K3-zangeres Josje Huisman, Tatum Dagelet, actrice Liesbeth Kamerling, hotelerfename Kim Kennedie, model Céline Prins, model Elvira Egmond en de presentatrices Bridget Maasland en Chantal Janzen.