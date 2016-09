De rechtszaak van Astrid: zal ze haar huis moeten verkopen?

© belga.

De tijd dat Astrid liefdevol over de bol van 'den john' aaide, is al lang voorbij. Intussen zijn de twee gescheiden en loopt er een bitse rechtszaak tussen de twee, waar deze week een oordeel in valt.

Het is een ingewikkelde zaak: het probleem ligt bij een ruzie tussen Astrid en haar ex-manager, die gesjoemeld zou hebben met contracten. Nadat Astrid hem aanklaagde, ging de man uit wraak langs bij Den John. Uit papieren blijkt dat haar inkomen hoger lag dan in de contracten die haar door haar gewezen manager werden voorgelegd. Astrid werd dan door John aangeklaagd voor geld dat haar ex-manager heeft achtergehouden, omdat daar bij hun scheiding geen rekening mee werd gehouden. In totaal eist hij zo'n 2 miljoen dollar van haar, omgerekend 1,8 miljoen euro.



En deze week beslist een rechter of John een poot heeft om op te staan. De vraag is natuurlijk of Astrid zo'n bedrag kan betalen, want behalve haar blog en haar kledinglijn bij modeketen ZEB heeft ze op het eerste zicht niet veel inkomsten meer. TV Familie meent dan ook dat ze haar villa in de Hollywood Hills zal moeten verkopen als de rechtszaak slecht uitdraait. "Astrids villa wordt geschat op 3.568.800 dollar. Omgerekend zo'n 3.199.713 euro", legt financieel expert Thierry Debels uit in TV Familie. "De woning heeft vier slaapkamers en drie badkamers, en Astrid betaalt er iets meer dan 30.000 dollar belastingen per jaar voor. Het huis is zo'n 222 m2 groot."



Veel geld, maar naar Hollywoodmaatstaven valt dat eigenlijk goed mee. "Het huis van een van haar buren is bijvoorbeeld al 8 miljoen dollar waard. Alles hangt af van de grootte en ouderdom van de villa. En ook zaken als een grote tuin of zwembad tellen mee." Of Astrid het zonder dat zwembad zal moeten stellen, weten we dus binnenkort.