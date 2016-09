Door: redactie

28/09/16 - 13u53

Gisteren stelden Stefan en Kristof Boxy niet alleen hun nieuwe boek "Out Of The Boxy" aan de pers voor, zij stelden ook hun geheime wapen Auguste Boxy voor, de zoon van Stefan. Die zal de tweelingbroers voortaan versterken in hun zaak. Stefan en Kristof Boxy starten binnenkort met de opnames van een nieuwe tv-programma dat voor VIER gemaakt zal worden door Bart De Pauw.