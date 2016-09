https://www.instagram.com/p/BJS81UGhFy1/?taken-by=mauricetteveronique

video Voormalig Ketnetgezicht en actrice Veronique Leysen is inmiddels zo'n zes maanden zwanger van haar eerste spruit. En er begint zo langzamerhand beweging te komen in dat babybuikje, toont ze op Instagram.

"This is real! Hello baby!", schrijft ze bij het filmpje van haar actieve ongeboren baby op Instagram. Ze krijgt meteen veel gelukwensen van haar volgers in de commentaarsectie.



Of Veronique en partner Thomas Vanderveken een jongen of een meisje verwachten, is nog niet bekend.