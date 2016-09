Usain Bolt neemt het op tegen hele team van talkshow in hilarische video

video Dit keer geen carpool karaoke bij James Corden, aangezien zijn gast niet bekend staat om zijn zangtalent. Maar lopen, dat kan Usain Bolt natuurlijk als de beste. Dus nam hij het op tegen het gehele team van de Late Late Show.

In een hilarisch filmpje loopt Bolt de 100 meter tegen talkshowhost James Corden en andere gast van dienst acteur Owen Wilson. Daarnaast wordt ook de gehele redactie van de show opgetrommeld om mee te sprinten.



Bolt wint natuurlijk op zijn sloffen en huppelt letterlijk over de meet, de niet-zo-fitte Corden sukkelt ergens achterop. Wilson doet beter, maar niet zo heel veel. Maar er zijn wél een aantal sprinttalenten in het team van de show.