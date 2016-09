Kirsten en Regilio: "Alles moet wijken voor onze Temptation-baby"

Door: redactie

28/09/16 - 11u30

video

Hoe zou het nog gaan met Kirsten en Regilio uit Temptation Island? Goed, zo blijkt. De geboorte van hun kindje komt nu echt wel dichtbij, en dus moet alles wijken voor de voorbereidingen. "We hebben het allebei superdruk met alles in te richten en klaar te maken voor de kleine man", zegt Kirsten.



Een jongetje dus. "We hadden eerst gerekend op een meisje", pikt Regilio daar op in, "maar toen we de echo zagen waren we toch wat verbaasd."



Ook hun huwelijk moest wijken voor de geboorte. "Ik wilde niet zwanger trouwen", zegt Kirsten daarover. Verder blikt het koppel ook nog eens terug op hun deelname aan Temptation Island, ondertussen alweer tien maanden geleden. "Zoiets moet je gewoon eens meegemaakt hebben in je leven."