Veerle Baetens heeft eerste rol in Engelstalige film te pakken

Door: redactie

28/09/16 - 11u05 Bron: Belga

© Lumière.

Veerle Baetens vertoeft momenteel in het Australische Adelaide. De actrice maakt deel uit van de cast van 'Rabbit', een psychologische thriller van de Australische regisseur-auteur Luke Shanahan. Voor Baetens wordt het haar debuut in een Engelstalige langspeelfilm. De opnames lopen nog tot eind volgende maand, zo maakt het Vlaams Audiovisueel Fonds vandaag bekend.

Het verhaal gaat over de 25-jarige studente Maude Ashton die een jaar na de gewelddadige ontvoering van haar tweelingzus Cleo nog steeds achtervolgd wordt door wat er gebeurde. Wanneer ze na een levendige droom een spoor volgt naar een verlaten kampeerterrein - overtuigd dat Cleo nog leeft - zal ze ontdekken dat haar lot onlosmakelijk verbonden lijkt te zijn met dat van haar zus.



Adelaide Clemens, bekend van films als 'X-Men Origins: Wolverine' en 'The Great Gatsby', vertolkt de hoofdrol. Naast de Australische en Veerle Baetens zijn er ook nog rollen weggelegd voor Alex Russell, Jonny Pasvolsky en Charles Mayer.



'Rabbit', het speelfilmdebuut van Luke Shanahan, wordt de eerste Engelstalige film op het palmares van Baetens. Eerder speelde ze wel al mee in de internationale televisiereeksen 'The Team' en 'The White Queen'.



De release van de thriller is voorzien in 2017, wanneer werd niet bekendgemaakt.