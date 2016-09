Jennifer Anistons man reageert scherp op scheiding Brangelina

Door: redactie

Jennifer zelf houdt de lippen stijf op elkaar als het om de scheiding van haar ex-man Brad Pitt en Angelina Jolie gaat, maar haar huidige man Justin Theroux reageerde nu wél. En veel geduld had hij niet voor de kwestie.

Theroux voert momenteel promowerk uit voor zijn nieuwe film 'The Girl on The Train', en een van de reporters waagde het om zijn mening te vragen over de scheiding van Hollywoods meest bekende powerkoppel. Hij kreeg niet het antwoord dat hij verwachtte.



"Als een kind dat zelf een scheiding van zijn ouders meemaakte, kan ik alleen maar zeggen dat het verschrikkelijk nieuws is voor de kinderen. En dat is alles", aldus de acteur. "Het is eigenlijk saai om iets anders te zeggen. Er gaan mensen door moeilijke tijden, dat is verschrikkelijk."



De 41-jarige man liet ook nog weten dat hij niet bepaald blij is dat hij en zijn vrouw in het middelpunt van de belangstelling staan. "Iedereen wil de vuile details weten, ook al zeggen ze van niet. Maar er zijn wel belangrijkere dingen om over te klagen, en dit verhaal neemt al genoeg ruimte in."