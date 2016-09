Deze site zoekt naar pornodubbelgangers van Lesley-Ann Poppe en co

Door: redactie

Sexy chatten met lookalikes van Lesley-Ann Poppe of Kürt Rogiers, het kan met de site Megacams.me. © Instagram.

Droom jij wel eens van een avontuurtje met Lesley-Ann Poppe of Kürt Rogiers? Dan kan je droom nu (met voldoende verbeelding weliswaar) werkelijkheid worden dankzij een nieuwe website. Op deze zoekmachine van Vlaamse makelij kan je namelijk een foto van je favoriete bekende fantasie ingeven, die schuimt dan het web af naar een sexy lookalike voor de webcam.

De bedenker, een Mechelaar, van Megacams.me zegt dat zijn website met dezelfde gezichtsherkenningstechnologie als die van Facebook werkt. Het principe is erg simpel, je laadt een foto van bijvoorbeeld Phaedra Hoste op, de website zoekt tussen pornosterren naar een lookalike waarmee je dan kan chatten voor de webcam. Maar je kan natuurlijk ook een foto van je buurvrouw of die knappe collega gebruiken.



Het opzoekingswerk is gratis. Maar wat er daarna gebeurt en de kostprijs daarvan, moet je zelf met je chatpartner bespreken. De bedenker zegt vandaag in 'Het Nieuwsblad' dat het idee erg goed aanslaat, vooral technologiebladen van over de hele wereld zijn erg enthousiast.



Wel één nadeel: je mag niet te kritisch zijn. Sommige dubbelgangers hebben inderdaad iets van een Vlaamse ster weg, maar bij anderen heb je wel erg veel verbeelding nodig.



En wat de BV's er zelf van vinden? Kürt Rogiers viel vanochtend duidelijk van zijn stoel toen hij zijn lookalike spotte. En we kunnen hem geen ongelijk geven als we zijn dikke 'dubbelganger' met gouden kettinkje en wit marcelleke zien.