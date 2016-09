Belgische Fanny speelt hoofdrol in kortfilm Drake

Door: redactie

28/09/16

De Canadese rapper Drake - die gelinkt wordt aan Rihanna - heeft een korte film met als titel 'Please Forgive Me' online gezet. De hoofdrol daarin is voor het Brusselse model Fanny Neguesha (26), de intussen ex-verloofde van de Italiaanse stervoetballer Mario Balotelli.