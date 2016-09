Jay Z wint miljoenenrechtszaak om logo

Door: redactie

28/09/16 - 07u04 Bron: ANP

© ap.

Rapper Jay Z kan opgelucht ademhalen. Een rechter in New York heeft een claim van 7 miljoen dollar (6,2 miljoen euro) afgewezen, die een ontwerper had ingediend tegen de Amerikaanse rapper.

© Jay-Z.

Dwayne Walker beweert dat hij in 1995 het logo heeft ontworpen van Roc-A-Fella, het voormalig label van de muziekondernemer. Hij zou daarvoor zelfs een contract hebben getekend, maar is dat naar eigen zeggen eind vorige eeuw kwijtgeraakt.



Jay Z en zijn voormalig zakenpartners hebben altijd volgehouden dat het logo is gemaakt door een ontwerper die in dienst was van het platenlabel.



Rechter Andrew Carter oordeelde dat de ontwerper te weinig bewijs had voor zijn beschuldigingen en bovendien te laat was met de rechtszaak. Walker heeft aangegeven in beroep te gaan tegen deze beslissing.