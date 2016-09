Bob Dylan releaset cdbox van legendarische '1966'-tournee

Door: redactie

28/09/16 - 01u57 Bron: Belga

Bob Dylan. © anp.

Legacy Recordings, een label van Sony Music, heeft gisteren van de Amerikaanse bard Bob Dylan voor 11 november een box met niet minder dan 36 cd's van zijn wereldtournee in 1966 in het vooruitzicht gesteld. Die concertreis was voor 's mans carrière en (een deel van) zijn fans een keerpunt, want hij greep naar de elektrische gitaar, waardoor hij voor sommigen een "verrader van de folk" was.