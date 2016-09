Selena Gomez opgenomen in kliniek

Door: redactie

27/09/16 - 17u03 Bron: AD.nl

© anp.

Popster Selena Gomez heeft zich deze maand laten opnemen in een kliniek aan de Amerikaanse oostkust. De met stemmingswisselingen worstelende zangeres wil zich daar in alle rust kunnen focussen op haar gezondheid en haar leven weer op de rails te krijgen. De 24-jarige brunette blijft er zeker zestig dagen, zegt een bron tegen Radar Online.

© anp.

Het revalidatiecentrum, dat alleen vrouwelijke patiënten toelaat, ligt in een bosrijke omgeving. Uit privacy-overwegingen houdt Radar Online de exacte locatie geheim. Ook wordt duidelijk gemaakt dat Selena niet in een afkickkliniek is beland voor drugsgerelateerde problemen. Naar verwachting neemt ze tijdens haar verblijf deel aan intensieve therapiesessies.



Concerten

De wereldster stopte afgelopen zomer haar tournee omwille van haar gezondheid. Ze wil de tijd nemen om te werken aan paniekaanvallen en een depressie, die het gevolg zijn van de auto-immuunziekte lupus waar ze aan lijdt.