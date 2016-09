Cliff Richard niet vervolgd voor seksueel misbruik

Door: redactie

27/09/16 - 15u30

De Britse zanger Cliff Richard (75) wordt definitief niet vervolgd voor seksueel misbruik. Twee verzoeken om de zaak te herzien zijn afgewezen. Volgens het Openbaar Ministerie in Engeland is het besluit 'correct'. Daarmee lijkt een einde te komen aan de langlopende zaak rond Cliff en zijn vermeende kindermisbruik.

"Ik heb altijd gezegd dat ik onschuldig ben, dus ik ben erg blij met de beslissing van het Openbaar Ministerie en de snelheid waarmee ze tot een besluit zijn gekomen", zegt Cliff in een reactie aan The Telegraph. "Ik hoop dat de zaak nu echt gesloten is."



In juni werd besloten de toen al twee jaar durende zaak te laten rusten omdat er onvoldoende bewijs was voor de beschuldigingen die door vier, destijds minderjarige, mannen werden geuit en betrekking hadden op de jaren 1958 tot 1983. Daarna meldden zich twee slachtoffers met een verzoek tot herziening. Een onafhankelijk team heeft nu opnieuw naar de hele zaak gekeken en komt tot dezelfde conclusie.



Lijdensweg

Eerder deze maand kwam naar buiten dat Cliff zwaar onder de zaak lijdt. De zanger, bekend van klassiekers als The Young Ones en Living Doll, zou amper eten en slapen omdat hij er volledig doorheen zou zitten.