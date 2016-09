Katy Perry belooft naakt te gaan stemmen: "Morgen gebruik ik mijn lichaam als clickbait"

Sven Van Malderen

27/09/16 - 12u33 Bron: Inquisitr.com

TOMORROW, I USE MY BODY AS CLICK BAIT TO HELP CHANGE THE WORLD pic.twitter.com/1a2GMm6PMi — KATY PERRY (@katyperry) September 26, 2016

Opvallende tweet van Katy Perry: de zangeres belooft naakt te gaan stemmen. "Morgen gebruik ik mijn lichaam als clickbait om de wereld te veranderen", klinkt het. Wat ze precies van plan is, moet nog blijken. Op de bijhorende foto moest een en ander alvast wel geblurd worden.

Perry laat geen kans onbenut om duidelijk te maken in welk kamp ze zit. Ze is al vaak komen opdagen op bijeenkomsten voor Hillary Clinton en ze droeg zelfs al een T-shirt met de tekst 'Hillary Clinton is a bad-ass' (Hillary is cool; nvdr). Nuff said.

Tijdens de Democratische conventie zong Katy twee nummers en riep ze de Clinton-fans op om van zich te laten horen. "Ik heb mijn studies niet afgemaakt, maar ik heb net als jullie wel een open geest en een stem", klonk het. I'M WITH HER❗️#demdebate

"Maak daarvan gebruik, want op 8 november zullen jullie evenveel macht hebben als een lobbyist voor de NRA (de organisatie die zich inzet voor het recht van burgers om vuurwapens te bezitten; nvdr). Jullie zullen evenveel te zeggen hebben als een miljardair. Of misschien kan je die gekke stem van je neef uitwissen. Waar je vandaan komt, heeft geen belang. Waar je naartoe groeit, dat is van tel. Ik ga mijn stem gebruiken en ik ga voor Hillary Clinton stemmen." Let's USE OUR VOICE & elect a president Text KATY to 47246 to volunteer for @HillaryClinton AND be automatically entered to win my very own one of a kind brooch I've worn rallying for HRC in Iowa & NYC, along with a personalized voice message!