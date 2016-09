Rob Kardashian zet nummer Kylie Jenner uit wraak online

Maxime Segers

27/09/16 - 11u10 Bron: AD.nl

© bruno.

Realityster Rob Kardasian (29) is woedend op zijn 19-jarige halfzus Kylie Jenner. Volgens Rob zou Kylie de moeder van zijn toekomstige dochter, Blac Chyna, niet hebben uitgenodigd op haar eigen babyshower. Uit wraak plaatste hij vannacht het nummer van zijn tienerzusje op sociale media.

© Screenshot Twitter. © Screenshot Twitter. © Screenshot Twitter.

Na de wraakactie volgen er nog een aantal boze berichten. "Jullie nodigen de moeder van mijn kind niet uit op haar eigen babyshower?! Zijn jullie gek geworden?", tweet Rob. Hij laat ook weten dat de berichten afkomstig zijn van hem zelf. "Dit account is niet gehackt!"



Robs familie heeft nog geen reactie gegeven op de gebeurtenis. Een ding is wel zeker: als het nummer écht van Kylie is, zal ze zo snel mogelijk een nieuw nummer moeten nemen.



Verleden

De hoogzwangere verloofde van Rob deelde eerder het bed met de 26-jarige rapper Tyga, die nu een relatie heeft met Kylie Jenner. Of Chyna bewust niet is uitgenodigd door Robs halfzusje is vooralsnog niet duidelijk.