Magere Mary-Kate Olsen (30) 'lijkt wel 12 jaar' in bikini

27/09/16 - 10u27 Bron: AD.nl

© bruno.

Foto's Veel van haar fans moesten twee keer kijken, maar de blondine op de foto is toch echt de Amerikaanse actrice Mary-Kate Olsen. Het voormalige kindsterretje is inmiddels 30 jaar, maar ziet er zonder make-up opvallend jeugdig uit. "Ze lijkt wel 12'', twittert een fan.

Mary-Kate is samen met haar 'twin' Ashley en echtgenoot Olivier Sarkozy op vakantie in Zuid-Frankrijk.



Hoewel de meeste Amerikaanse media haar 'bikini body' als 'jaloersmakend' bestempelen, zijn er ook zorgen over haar gezondheid. Mary-Kate, die eerder werd behandeld voor anorexia, is volgens RadarOnline 'angstaanjagend dun'.



Sommige twitteraars vrezen dat ze nog steeds last heeft van haar eetstoornis. "Het is niet goed om haar lichaam dan als 'volmaakt' te bestempelen'', twittert iemand. "Ze ziet er ziek uit'', voegt een ander toe.



Hoort bij het leven

De zorgen lijken onterecht; voor zover bekend gaat het goed met Mary-Kate. Over haar eetstoornis wil ze niet praten, maar wel over de problemen in haar leven in het algemeen.



"Iedereen maakt moeilijke tijden mee'', zei ze eerder. "Het hoort bij het leven. Het moeilijkste is om op het punt te komen dat je hulp vraagt en eerlijk bent tegen jezelf.''